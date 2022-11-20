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لقاء ثلاثي يجمع تبون والسيسي وعبد الله الثاني على هامش كأس العالم في قطر (صورة)

أخبار العالم العربي

لقاء ثلاثي يجمع تبون والسيسي وعبد الله الثاني على هامش كأس العالم في قطر (صورة)
Globallookpress
كأس العالم في قطر
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وثقت عدسات المصورين يوم الأحد لقاء ثلاثيا جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على هامش افتتاح كأس العالم في قطر.

وانطلقت الأحد في قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي تستمر حتى 18 من الشهر المقبل، لتكون أول مونديال ينظم في دولة عربية.

وافتتح تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، منافسات نهائيات كأس العالم 2022.

وقال أمير قطر خلال كلمة الافتتاح، "إنني من بلاد العرب أرحب بالجميع في بطولة كأس العالم 2022".

وأضاف: "سوف يجتمع الناس على اختلاق أجناسهم وجنسياتهم وعقائدهم على اختلافها في قطر".

وصرح أمير قطر "بذلنا الجهد واستثمرنا في الخير للإنسانية جمعاء، وأخيرا وصلنا ليوم الافتتاح، اليوم الذي انتظرتموه طويلا، بدءا من اليوم وحتى 18 ديسمبر المقبل، نتابع المهرجان الكروي الكبير في هذا الفضاء المفتوح للتواصل الإنساني والحضاري".

المصدر: RT

مونديال قطر

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