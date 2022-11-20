ملك الأردن يحضر حفل افتتاح بطولة كأس العالم في قطر

حضر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حفل افتتاح بطولة كأس العالم في قطر، يرافقه ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

وجاءت الزيارة بدعوة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم بحضور عدد من زعماء وقادة الدول.

لحظة وصول جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين و ولي العهد الحسين بن عبدالله إلى الدوحة لحضور حفل افتتاح بطولة ⁧#النشامى_مع_قطر#مع_القائدpic.twitter.com/YRDVLRdm8L — ترند منارة عمان (@trend_manara_am) November 20, 2022

ونشر الأمير الحسين بن عبد الله الثاني مقطع فيديو من افتتاح كأس العالم في قطر، عبر حسابه على "إنستغرام' وعلق "نسخة استثنائية نفخر بها.. إنجاز عربي نعتز به جميعا".

ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ينشر من افتتاح كأس العالم في الدوحة: نسخة استثنائية نفخر بها ❤️❤️



#Qatarworldcup2022#النشامى_مع_قطرpic.twitter.com/4a5Sm4jF63 — buthaina khaled (@ButhainaKhaled) November 20, 2022

المصدر: وكالات