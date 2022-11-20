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ملك الأردن يحضر حفل افتتاح بطولة كأس العالم في قطر

أخبار العالم العربي

ملك الأردن يحضر حفل افتتاح بطولة كأس العالم في قطر
ملك الأردن عبد الله الثاني
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حضر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حفل افتتاح بطولة كأس العالم في قطر، يرافقه ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

وجاءت الزيارة بدعوة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم بحضور عدد من زعماء وقادة الدول. 

ونشر الأمير الحسين بن عبد الله الثاني مقطع فيديو من افتتاح كأس العالم في قطر، عبر حسابه على "إنستغرام' وعلق "نسخة استثنائية نفخر بها.. إنجاز عربي نعتز به جميعا".

المصدر: وكالات

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