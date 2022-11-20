خلل في محبس غاز بمستشفى مصري كاد يتسبب بكارثة

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا جنوب مصر مستشفى "مصر الحرة" بحي غرب المدينة، عقب حدوث خلل في أحد محابس شبكة الغاز كاد أن يؤدي لكارثة إنسانية.

واطمأن المحافظ على انتظام سير العمل بالمستشفى، مؤكدا عدم وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات، وأنه تم تحويل عدد من الحالات لمستشفى التأمين الصحي والصدر والحميات، لحين إصلاح الخلل وانتظام العمل بشبكة الاكسجين، كما طمأن المحافظ الأهالي، بعدم حدوث أية أضرار.

وأضاف أنه يجري العمل حاليا على إصلاح الخلل، موجها بعدم الزحام والتجمعات أمام المستشفى، لضمان راحة وسلامة الأطفال.

وتفقد القاضي عددا من أقسام المستشفى منها، الاستقبال، وقسم الحضانات والعناية المركزة، كما تابع المحافظ خلال جولته بالمستشفى انتظام أعمال صرف الألبان المدعومة للأطفال من المستشفى.

المصدر: مصراوي