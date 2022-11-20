مسؤول مصري يتحدث عن طفرة مرتقبة في البلاد

أكد الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات قناة السويس والموانئ البحرية، أن مصر ستتحول إلى مركز لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة.

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وشدد على أهمية "الأمن المائى" فى مصر، مشيرا إلى أن مصر بدأت تعمل على تطوير مجال النقل البحرى من خلال المشروعات العملاقة التى تمت بقناة السويس والتى سوف تتحول إلى أهم منطقة اقتصادية فى المنطقة.

وأكد على اتجاه مصر نحو الاقتصاد الأزرق، وهو كل ما يخص البيئة البحرية، وفى مقدمتها الطفرة التنموية الكبرى في تطوير الموانئ المصرية الحالية وإنشاء موانئ جديدة، لمواجهه التنافسية العالمية فى هذا المجال، بالإضافة إلى التأمين للمياه الإقليمية وخاصة قناة السويس.

وأضاف أن مصر ستشهد تطورا كبيرا جدا في مجال الهيدروجين الأخضر وسيطبق ذلك في مجال السفن، مؤكدا أننا يجب أن نكون قادرين على استيعاب السفن العملاقة التي ستدخل الموانئ المصرية.

وأشار إلى أن مصر تمتلك موقعا استراتيجيا فريدا وتمتلك قناة السويس التي تمثل أهم مجري ملاحي عالمي، مشددا على أن أمن المياه يمثل موضوعا حيويا في الاقتصاد القومي المصري، حيث يعبر القناة 22 ألف سفينة سنويا.

وقال إن منطقة قناة السويس ستكون قلب الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وستشهد الآونة المقبلة مشروعات هامة في مجال المياه والبحار.

وأضاف أن قضية المياه تمثل تحديا ويرتبط بالجوانب الاقتصادية والسكانية وبجوانب عديدة، ومصر مستعدة لمواجهة التحديات في مجال المياه.

جاء ذلك خلال الحوار الأول من منتدى "حوارات الإسكندرية" الذى تنظمه مكتبة الإسكندرية تحت عنوان "الأمن المائى المصري: التهديدات والمخاطر وسُبل المواجهة".

المصدر: RT