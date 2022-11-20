الجيش المصري يستعد لتطوير أشهر قمر صناعي في البلاد

وقعت الشركة الوطنية لخدمات الاتصالات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة المصرية، والشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" اتفاقا للتعاون المشترك.

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ويهدف الاتفاق لتعزيز التعاون فيما بينهما فى مجال تقديم خدمات الإنترنت الفضائى واسعة النطاق.

وأكد رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة المصرية اللواء كمال وفاء محمد أن الاتفاق يهدف إلى تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية لمواكبة التطورات المتلاحقة فى مجال خدمات الإنترنت وذلك من خلال الإستغلال الأمثل لكامل السعات الفضائية بما يعظم الإستفادة من كافة المقومات التى تتيح تقديم خدمات الإنترنت لكافة قطاعات الدولة المصرية.

وأوضح أحمد أنيس رئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" أن عقد التعاون يهدف إلى تطوير منظومة تأمين خدمات الإنترنت، فضلا عن التكامل بإتباع أحدث المعايير لضمان إستمرار خدمة الإنترنت الفضائى داخل نطاق الدولة المصرية بأحدث المواصفات العالمية فى ذلك المجال.

من جانبه، أشار اللواء عبد الحميد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإتصالات إلى أن هذا الإتفاق سيكون له أثر إيجابي في تقديم خدمات الإنترنت المتميزة ذات الجودة العالية من الشركتين طبقا لأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الإتصالات الفضائية، مشيرا إلى إنه تم إنشاء بنية تحتية بأحدث وسائل تكنولوجيا الإتصالات العالمية استعدادا لتقديم خدمات القمر الصناعي "طيبة سات" وتمكين جميع قطاعات الدولة والأفراد من الاستفادة من خدمة الإنترنت الفضائي.

المصدر: RT