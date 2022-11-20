الجيش المصري ينفذ "درع السماء".. والسعودية تراقب

نفذت إحدى تشكيلات قوات الدفاع الجوي المصرية التدريب المشترك "درع السماء" بمشاركة اليونان وقبرص بصفة مراقب، فضلا عن مشاركة وفد من السعودية وباكستان.

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واشتمل التدريب على التوجيه التكتيكي والطبوغرافي وعرض الفكرة التكتيكية للرماية، وتنفيذ الرماية بواسطة الأنظمة المتطورة لقوات الدفاع الجوى والتي عكست مدى الإحترافية التي يتمتع بها عناصر قوات الدفاع الجوي بما يؤهلهم لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم بكفاءة واقتدار.

ويأتي التدريب امتدادا لسلسلة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة ونظيرتها من الدول الصديقة والشقيقة والتى تربطها أواصر متينة من الشراكة والتعاون في العديد من المجالات المختلفة.

المصدر: RT