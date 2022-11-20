النيابة العامة في غزة تكشف عن نتائج التحقيق في حريق جباليا وتنشر فيديو استخرجته من هاتف صاحب المنزل

كشفت النيابة العامة ووزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، عصر الأحد، نتائج التحقيق في الحريق المأساوي الذي اندلع في منزل عائلة أبو ريا مساء الخميس الماضي.

وعرضت النيابة العامة خلال المؤتمر فيديو مستخرجا من هاتف الفقيد نادر أبو ريا يظهر شغفه بالديكور، كما يظهر "استخدامه لخشب المشاطيح والكوشوك كنجف معلق بالحائط".

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وأكد النائب العام محمد النحال خلال المؤتمر أن سبب اندلاع الحريق هو قيام المواطن نادر أبو ريا باستخدام مادة البنزين بحركات احتفالية داخل الشقة.

وقال النحال: "اجتمع الضحايا في منزل المواطن نادر لإحياء حفل دعاهم إليه نادر في منزله بمناسبة عودة شقيقه ماهر من السفر.

وأضاف "نادر أبو ريا حاول السيطرة على النيران من خلال إغلاق الباب إلا أن تسرب البنزين ووجود مواد قابلة للاشتعال كالأثاث والسجاد وغيرها حالت دون ذلك".

وأشار إلى أن تقارير التشريح الطبي وأقوال شاهد عيان أثبتت وجود غالون بنزين خارج غرفة الضيافة، لافتا إلى أن مصدر قوة النيران كانت من جهة الباب ما جعلهم يتجهون للنوافذ للاستغاثة.

وأفاد بأن إطارات كوشوك كانت معلقة داخل الغرفة ساهمت على تأجج ألسنة اللهب، موضحا أن إغلاق الباب الخارجي للعمارة حال دون دخول المواطنين للشقة المحترقة وإنقاذ الضحايا.

وشدد على أن طواقم الدفاع المدني تلقت إشارة الحريق الساعة 6.18 ووصلت عند الساعة 6.25، ولا يوجد متسبب بالحادث وهذا ما أثبته كاميرات المراقبة وشهود العيان.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية