بعد تهديد الاتحاد الأوروبي بالانسحاب.. مصر تعلن الاتفاق النهائي لـ"قمة المناخ"

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن مؤتمر المناخ "COP27" انتهى بالاتفاق على تمويل الدول النامية لمواجهة التداعيات السلبية المرتبطة بتغير المناخ.

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وقال شكري خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، عقب ختام مؤتمر المناخ "COP27" بشرم الشيخ إن المؤتمر شهد على مدى أسبوعين مشاركة 112 رئيس حكومة ودولة، والذي شاركوا في فعاليات "الشق رفيع المستوى، والدوائر المستديرة".

وأضاف أن "COP27" يعد مؤتمرا تنفيذيا حيث لم يكتف بقرارات تقليدية، وإنما سعي منذ اللحظة الأولى ومنذ الإعداد خلال السنة الرئاسية للانتقال من الرئاسة البريطانية إلى الرئاسة المصرية بتكريس أهمية التنفيذ.

وأشار إلى أن "COP27" تم الاتفاق خلاله على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار؛ لمواجهة التحديات الضخمة وتعرض العديد من دول العالم خاصة الدول النامية للتداعيات السلبية المرتبطة بتغير المناخ، مؤكدا أن هذا يعد إنجازا تاريخيا بعد 27 عاما من التناول والمطالبة من الدول الإفريقية بأن يتحقق ذلك، ونجاحا للمؤتمر، ونجاحا لمصر التي ترأست هذا المؤتمر ودعمته.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد، قد عبر عن أسفه لكون مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27) في شرم الشيخ فشل في وضع خطة "لخفض الانبعاثات بشكل جذري".

وأكد غوتيريش "كوكبنا لا يزال في قسم الطوارئ. نحتاج إلى خفض جذري للانبعاثات الآن وهذه مسألة لم يعالجها مؤتمر المناخ هذا".

من جهته أعرب الاتحاد الأوروبي عن خيبة أمله من الاتفاق حول الانبعاثات الذي تم التوصل إليه في مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب27).

المصدر: RT