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ولي العهد السعودي يصدر توجيهات "جديدة" بشأن مونديال قطر

أخبار العالم العربي

ولي العهد السعودي يصدر توجيهات
AP
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قال وزير الرياضة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، أصدر توجيهات جديدة تخص دعم كأس العالم في قطر.

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وأضاف الفيصل أن ولي العهد السعودي "وجه جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية في السعودية، بتقديم أي دعم إضافي أو تسهيلات تحتاج إليها الجهات النظيرة في دولة قطر الشقيقة لمساندة جهودها في استضافة بطولة كأس العالم 2022، وأن يتابع وزير الرياضة ذلك ويرفع إليه أولا بأول".

المصدر: صحيفة عكاظ السعودية

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