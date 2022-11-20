من السعودية لرئاسة جمهورية مصر العربية.. ماذا نعرف عن السيسي في يوم ميلاده؟

تفاعل المصريون أمس على وسائل التواصل الاجتماعي، بيوم ميلاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث تصدر هاشتاغ السيسي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

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وقد ولد عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي بتاريخ 18/11/1954 في منطقة الجمالية بمحافظة القاهرة، ولديه 3 أبناء وبنت هم مصطفى ومحمود وحسن وآية.

ووفق موقع رئاسة الجمهورية المصرية، فقد تخرَّج السيسي من الكلية الحربية عام 1977، وحصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان عام 1987، وماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان البريطانية عام 1992.

كما حصل على زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا عام 2003، وزمالة كلية الحرب العليا الأمريكية عام 2006.

وتولى المناصب التالية في حياته المهنية: قائد كتيبة مشاة ميكانيكي.. ملحق دفاع بالمملكة العربية السعودية.. رئيس فرع المعلومات والأمن بالأمانة العامة لوزارة الدفاع.. رئيس أركان لواء مشاة ميكانيكي.. قائد لواء مشاة ميكانيكي.. رئيس أركان الفرقة الثانية مشاة ميكانيكي.. قائد فرقة مشاة ميكانيكي.. رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية.. قائد المنطقة الشمالية العسكرية.. نائب مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.. مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.. القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.. رئيس جمهورية مصر، ورئيس الاتحاد الأفريقي من سنة 2019 إلى سنة 2020.

المصدر: وكالات