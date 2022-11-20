الدفاع السورية تعلن عن سقوط قتلى نتيجة القصف التركي

أعلنت وزارة الدفاع السورية أن الغارات الجوية التركية على ريف حلب والحسكة فجر اليوم أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري، بأن الطيران التركي استهدف مناطق جنوب غرب الدرباسية، ومحيط المالكية، وقرية تل حرمل شمال بلدة أبو راسين بالريف الشمالي، ما أسفر عن مقتل العديد وخلفت أضرارا مادية كبيرة في الممتلكات والمنازل.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع التركية أن قواتها شنت الليلة الماضية أكثر من 20 غارة جوية استهدفت مواقع حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة ضمن قائمة المنظمات "الإرهابية"، شمالي سوريا والعراق.

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وعادة ما يشن الطيران التركي غارات وهجمات تستهدف وحدات حماية الشعب الكردية وقواعد ومعسكرات حزب العمال الكردستاني شمالي سوريا، ومناطق سنجار والمناطق الجبلية في إقليم كردستان العراق.

المصدر: سانا