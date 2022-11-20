إقلاع أول رحلة طيران مباشرة بين تل أبيب والدوحة على ضوء مونديال 2022

أقلعت اليوم أول رحلة طيران مباشرة بين تل أبيب والدوحة على ضوء انطلاق أولى مباريات مونديال كأس العالم لكرة القدم.

وكانت أكدت شركة الخطوط الجوية القبرصية "توس إيروايز" أنها حصلت على الضوء الأخضر من هيئة الطيران المدني القطرية لتسيير 6 رحلات مباشرة من تل أبيب إلى الدوحة و6 أخرى بالاتجاه المعاكس، وغادرت أولها صباح اليوم من مطار بن غوريون في تل أبيب.

ووصف المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ليئور حيات الرحلة بالتاريخية، وأوصى الإسرائيليين بتوخي الحكمة والحذر خلال تواجدهم في قطر.

ومن جانبه، وصف المشجع الإسرائيلي هدار سيغال رحلته على متن الطائرة إلى قطر، بأنها "خاصة وتاريخية".

وقال سيغال إنه يخطط لحضور مباراة إنجلترا وإيران التي تعتبرها إسرائيل عدوها اللدود، وكذلك مباراة الأرجنتين والسعودية التي لا تعترف بإسرائيل.

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وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أنه بإمكان موظفي وسائل الإعلام الفلسطينية، وكذلك حملة تذاكر المونديال من الفلسطينيين السفر على متن هذه الرحلات دون قيود، ووفق المتطلبات الأمنية الإسرائيلية.

وعادة ما يسافر فلسطينيو الضفة الغربية للخارج عبر الأردن، وفلسطينيو قطاع غزة عبر مصر، وتسمح إسرائيل للقليل منهم بالسفر عبر مطاراتها ضمن استثناءات محدودة جدا وتحت قيود صارمة.

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وتعتبر قطر أول دولة خليجية تقيم علاقات تجارية مع إسرائيل منذ العام 1996، وفي عام 2000 أغلقت السلطات القطرية المكتب التجاري الإسرائيلي في الدوحة وانقطعت العلاقات بين البلدين على ضوء الانتفاضة الفلسطينية الثانية، وفي عام 2009 بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

كما تعتبر من أكبر الداعمين الماليين لقطاع غزة وحركة "حماس" التي تسيطر على القطاع المحاصر من قبل إسرائيل.

ولعبت قطر دور الوسيط بين إسرائيل و"حماس" في عدة حروب.

المصدر: أ ف ب