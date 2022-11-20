مسؤول كوري جنوبي: بن سلمان تقدم بالشكر للسيدة الأولى

قال مصدر حكومي إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تقدم بالشكر للسيدة الأولى الكورية الجنوبية كيم كيون-هي على حسن الضيافة أثناء زيارته إلى مقر الإقامة الرئاسي الجديد.

ووفقا للمصدر، قال ولي العهد: "تشرفت بدعوتي من الرئيس وزوجته إلى المكان الذي يعيشان فيه".

وعقد الرئيس يون سيوك-يول محادثات موسعة مع ولي العهد السعودي، وضمت أيضا كبار المسؤولين من البلدين، لمدة حوالي 40 دقيقة في صالة الاستقبال. ثم عقدت محادثات فردية لمدة حوالي 40 دقيقة في غرفة المعيشة والحديقة في مقر الإقامة الرئاسي.

وزار ولي العهد السعودي مقر الإقامة الرئاسي الجديد كأول ضيف أثناء زيارته إلى كوريا الجنوبية يوم الخميس.

وبمناسبة زيارة ولي العهد السعودي إلى كوريا الجنوبية، وقعت الشركات الكورية الجنوبية مع الحكومة والشركات السعودية على عقود ومذكرات تفاهم متعلقة بـ 26 مشروعا. وتبلغ القيمة الإجمالية للمشاريع حوالي 30 مليار دولار.

المصدر: يونهاب