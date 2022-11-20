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تسلم بن سلمان دكتوراه فخرية في تايلاند يتصدر "تويتر"

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تسلم بن سلمان دكتوراه فخرية في تايلاند يتصدر
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا من مراسم منح ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة كاسيتسارت في تايلاند.

ومنحت جامعة كاسيتسارت التايلاندية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، شهادة الدكتوراه الفخرية في مجال معرفة الأرض من أجل التنمية المستدامة تقديرا لجهوده.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن رئيس جامعة كاسيتسارت الدكتور كريسانابونج كيراتيكارا، أعرب عن "شكره وتقديره لولي العهد لما تقدمه المملكة من مبادرات وحلول فاعلة في مجال البيئة ودعم أهداف التنمية المستدامة". 

وجرت مراسم التسليم بمقر إقامة الأمير محمد بن سلمان بالعاصمة التايلاندية بانكوك، السبت.

المصدر: RT

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