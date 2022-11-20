تسلم بن سلمان دكتوراه فخرية في تايلاند يتصدر "تويتر"

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا من مراسم منح ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة كاسيتسارت في تايلاند.

ومنحت جامعة كاسيتسارت التايلاندية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، شهادة الدكتوراه الفخرية في مجال معرفة الأرض من أجل التنمية المستدامة تقديرا لجهوده.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن رئيس جامعة كاسيتسارت الدكتور كريسانابونج كيراتيكارا، أعرب عن "شكره وتقديره لولي العهد لما تقدمه المملكة من مبادرات وحلول فاعلة في مجال البيئة ودعم أهداف التنمية المستدامة".

وجرت مراسم التسليم بمقر إقامة الأمير محمد بن سلمان بالعاصمة التايلاندية بانكوك، السبت.

أجمل ما وصلني اليوم👇🏻

سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يتسلم شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة كاسيتسارت في تايلاند وذلك في مجال معرفة الأرض من أجل التنمية المستدامة .. و دام عزك ياوطن💚🇸🇦💚🇸🇦💚🇸🇦💚🇸🇦💚 pic.twitter.com/QQjIC5Q2Fi — أ.د. نـاجيـة الزنبقي 🥇🏆🎖 (@Najia_Zn) November 19, 2022

سمو سيدي #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان يتسلم شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة كاسيتسارت التايلندية في مجال معرفة الأرض من أجل التنمية المستدامة تقديراً لجهود سموه لحماية البيئة.#ولي_العهد_في_تايلاند#جولة_ولي_العهدpic.twitter.com/bZepTUbDxG — جلوي آل رشيد 🇸🇦 (@Alyami2030P) November 19, 2022

ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان يتسلم شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة "كاسيتسارت" التايلاندية في مجال معرفة الأرض من أجل التنمية المستدامة#تايلاند#السعودية#العربيةpic.twitter.com/ga7qF8oJKI — .saleh. (@sma55538) November 19, 2022

المصدر: RT