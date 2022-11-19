قائد "سوريا الديمقراطية" يحذر من فاجعة كبرى جراء القصف التركي

حذر قائد "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، مظلوم عبدي، من حدوث فاجعة كبرى جراء القصف التركي الذي طال عددا من المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في سوريا.





وأضاف عبدي في تغريدة على "تويتر": ‏"هذا القصف ليس لصالح أي طرف".





القصف على مناطقنا الآمنة يهدد المنطقة برمتها.

هذا القصف ليس لصالح أي طرف.

نبذل جهودنا كي لا تحدث فاجعة كبرى، ولكن إن صارت الحرب، سيتأثر الجميع بنتائجها. فالهجمات لن تكون محدودة في مناطقنا التي تتعرض الآن لقصف عدواني همجي.

ندعو أهالينا لالتزام منازلهم والالتزام بتوجيهات قوى الأمن. — Mazloum Abdî مظلوم عبدي (@MazloumAbdi) November 19, 2022

وقال: "‏نبذل جهودنا كي لا تحدث فاجعة كبرى، ولكن إن وقعت الحرب، سيتأثر الجميع بنتائجها. فالهجمات لن تكون محدودة في مناطقنا التي تتعرض الآن لقصف عدواني همجي".

ودعا أهالي المناطق التي يستهدفها القصف "لالتزام منازلهم والالتزام بتوجيهات قوى الأمن".

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وفي وقت سابق، اليوم الأحد، أفاد مراسل RT بأن طائرات حربية تركية استهدف فجر يوم الأحد مدينة كوباني عين العرب، بمحافظة حلب شمالي سوريا.

وقال مراسلنا إن الطيران الحربي التركي نفذ غارتين جويتين في منطقة تل كوجر اليعربية بالقرب من الحدود السورية العراقية.

وأضاف أن قصف طيران تركي استهدف محطة دقل بقل عند جبل قراتشوك بأقصى شمال شرق سوريا، مشيرا إلى انقطاع الكهرباء بالمنطقة.

وصرح بأن القصف استهدف أيضا مناطق الشهباء بريف حلب الشرقي، ومنطقة زركان بريف تل تمر.

المصدر: RT