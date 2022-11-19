الجزائر.. التماس عقوبات تتراوح بين السجن والإعدام في قضية جمال بن إسماعيل

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في الجزائر العاصمة السبت، عقوبات تتراوح بين السجن 10 سنوات والإعدام، للمتهمين باغتيال جمال بن إسماعيل.

وطلبت النيابة العامة الجزائرية إنزال عقوبة الإعدام بأكثر من 70 شخصا متهمين بتعذيب مواطن وإحراقه حيا والتمثيل بجثته في 11 أغسطس 2021 في منطقة القبائل بعدما اتهموه خطأ بافتعال حريق ضخم، بحسب ما أفاد الإعلام المحلي.

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ويتابع في هذه القضية 102 متهم من بينهم 4 نساء، بعدة تهم لاسيما جناية القيام بأعمال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية، المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والتعدي بالعنف على رجال القوة العمومية، ونشر خطاب الكراهية والتحريض على تحطيم ملك الغير والتجمهر المسلح.

وفي مرافعته، قال النائب العام إن هذه الجريمة كان يراد بها زعزعة استقرار البلاد ومحاولة إدخالها في نفق مظلم من طرف الحركة الإرهابية "الماك" ومعتنقي أفكارها الهدامة، مشيرا إلى أن هذه الجريمة التي تزامنت مع موجة حرائق الغابات في صائفة 2021 كانت "مكيدة مدبرة الغرض منها زرع الفتنة والتفرقة".

وأوضح أن "أفعال هذه الجريمة البشعة تشكل أعمالا إرهابية تستهدف أمن الدولة وزعزعة الأمن والاستقرار وعرقلة سير المؤسسات".

يذكر أنه تم خلال الجلسة الصباحية عرض فيديوهات توثق لتفاصيل الجريمة الوحشية التي راح ضحيتها جمال بن اسماعيل وتكشف خيوط هذه المؤامرة المدبرة من قبل منظمة "الماك" بهدف زرع الفوضى وبث الذعر والتفرقة في أوساط السكان.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية