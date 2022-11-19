حميميم: "جبهة النصرة" تنفذ خمس هجمات في إدلب

أفاد المركز الروسي للمصالحة في سوريا، بأن مقاتلي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، نفذوا خمس هجمات بمنطقة وقف التصعيد في إدلب شمال غربي سوريا.

وقال نائب رئيس المركز أوليغ إيغوروف: "سجل خلال اليوم الماضي في منطقة وقف التصعيد بإدلب، إطلاق جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية خمس قذائف من مواقعها".

وأضاف أن التنظيم استهدف مناطق بمحافظة إدلب بثلاث قذائف وفي محافظة اللاذقية بقذيفتان.

وأعلن أن القوات الجوية الروسية قضت مؤخرا على 12 إرهابيا في محافظة إدلب.

المصدر: RT