منظمة التحرير الفلسطينية: تشكيل مليشيات مسلحة للمستوطنين نتيجة صعود الفاشية في إسرائيل

حذرت منظمة التحرير الفلسطينية من خطورة أحزاب اليمين المتطرف الذى يسيطر على الكنيست الإسرائيلي، في ظل تشكيل مليشيات مسلحة من قبل المستوطنين.

وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع للمنظمة، في بيان، إنه رصد تصاعد الدعوات في أوساط المستوطنين لتشكيل ميليشيات مسلحة بدعوى التصدي لهجمات الشبان الفلسطينيين.

واعتبر البيان أن هذا التطور يأتي نتيجة الصعود الواضح للفاشية في إسرائيل، كما عبرت عنها الانتخابات الأخيرة للكنيست الإسرائيلي، بتشجيع من رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو.

وأشار إلى دعوة أحد قادة منظمات المستوطنين إلى تفعيل خلايا سرية لردع الفلسطينيين، ومنع استمرار دائرة العمليات في ظل ما وصفه بعجز الجيش الإسرائيلي عن وقفها.

وحسب البيان، صرح مئير أتينجر، الذي يعتبر من كبار قادة مجموعات فتية التلال الاستيطانية، بأن الوقت قد حان لإعادة تفعيل خلايا عسكرية مسلحة للمستوطنين بهدف ردع الفلسطينيين عن مواصلة العمليات.

ويعتبر أتينجر من أشد المستوطنين خطورة، ويستوطن أراضي قرية قصرة جنوبي نابلس ويعيش داخل بؤرة ايش كوديش.

وتقدر مصادر فلسطينية وجود 147 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية، يهدد إضفاء الطابع القانوني عليها من الحكومة الإسرائيلية بمصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية.

المصدر: وكالات