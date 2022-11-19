ولي العهد السعودي يتسلم شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة تايلاندية (صور + فيديو)

تسلم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة "كاسيتسارت" التايلاندية في مجال معرفة الأرض من أجل التنمية المستدامة.

وجاء ذلك خلال استقبال ولي العهد في مقر إقامته بالعاصمة التايلاندية بانكوك، يوم الجمعة، رئيس جامعة "كاسيتسارت"، الدكتور كريسانابونج كيراتيكارا.

وأعرب رئيس الجامعة عن شكره وتقديره لولي العهد لما تقدمه المملكة من مبادرات وحلول فاعلة في مجال البيئة ودعم أهداف التنمية المستدامة.

فيما أكد محمد بن سلمان دعم المملكة للجهود المبذولة في مجال البيئة، لمواجهة التحديات المناخية، وتعزيز أهداف التنمية المستدامة.

سمو #ولي_العهد يتسلم شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة كاسيتسارت التايلندية في مجال معرفة الأرض من أجل التنمية المستدامة، وسموه يؤكد دعم المملكة للجهود المبذولة في مجال البيئة.https://t.co/Wio1E0cBNb#ولي_العهد_في_تايلند#واسpic.twitter.com/dWznNgIHmO — واس الأخبار الملكية (@spagov) November 19, 2022

#فيديو_واس | سمو #ولي_العهد يتسلم شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة كاسيتسارت التايلندية في مجال معرفة الأرض من أجل التنمية المستدامة، وسموه يؤكد دعم المملكة للجهود المبذولة في مجال البيئة.#ولي_العهد_في_تايلند#واسpic.twitter.com/kzBy14QKIK — واس الأخبار الملكية (@spagov) November 19, 2022

وغادر الأمير محمد بن سلمان مملكة تايلاند بعد زيارة رسمية.

وكان في وداعه بمطار قاعدة القوات الجوية في العاصمة بانكوك، رئيس الوزراء وزير الدفاع التايلاندي الجنرال برايوت تشان أوتشا، وعدد من المسؤولين.

المصدر: وسائل إعلام سعودية