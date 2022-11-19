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أمين مجلس التعاون الخليجي: الغرب أدرك متأخرا تحذيراتنا من تهديدات إيران بالمنطقة والعالم

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أمين مجلس التعاون الخليجي: الغرب أدرك متأخرا تحذيراتنا من تهديدات إيران بالمنطقة والعالم
Globallookpress
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف
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صرح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف، بأن دعم إيران لدول أخرى بالمسيرات جعل الغرب يفهم أخيرا ما حذرنا منه.

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وأوضح أمين عام مجلس التعاون الخليجي أن الغرب فهم متأخرا تحذيراتنا من تهديدات إيران بالمنطقة والعالم.

وكان الحجرف أكد خلال لقائه برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على أهمية الدفع بمجالات التعاون المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وذلك لخدمة المصالح المشتركة.

وخلال الاجتماع تم استعرض عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك واستعراض العلاقات الخليجية - الأوروبية و ضرورة دفع مجالات التعاون وتعزيزها.

كما تم استعراض ملف مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين وأهمية دعوة الفرق الفنية لاستعراض مستجداتها وذلك لخدمة المصالح.

المصدر: صحيفة "عاجل" السعودية

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