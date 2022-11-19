الخارجية العراقية: نتعاون مع الجميع للحد من الإرهاب ونبتعد عن سياسة المحاور

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن التحديات التي تمر بها المنطقة تتطلب توحيد الجهود من أجل مواجهتها، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي.

واعتبر الوزير العراقي في كلمته أمام "حوار المنامة"، أن انعقاد المؤتمر يمثّل فرصة مهمّة لإنهاء حالة عدم الاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن حكومة بلاده مستمرة بتعاونها مع جميع الدول للحد من النشاطات الإرهابية.

ولفت المسؤول العراقي إلى أن بغداد تسعى لتعزيز العمل في مجالات التعاون القانوني والقضاء والأمني، فضلا عن المساعي لتعزيز التعاون في مجالات الأمن والدبلوماسية الاقتصادية، وقال: "تسعى الدبلوماسية العراقية إلى بناء علاقات متميّزة مع جميع الدول".

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وبخصوص ما وصفها "الأزمة الروسية – الأوكرانية"، بيّن وزير الخارجية العراقي أنها أثّرت على الاقتصاد العالمي، موضحا أن حل الصراعات يعتبر أولوية أساسية لإحلال الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط .

وفي موضوع الأزمة اليمنية، قال الوزير حسين إنها تشكّل حالة من عدم الاستقرار، مؤكدا أن العراق يدعم أيضا مسار تسوية الأزمة الليبية.

ودافع وزير الخارجية عن تشكيلة الحكومة العراقية، قائلا: "تشكلت بانتخابات نزيهة وبدعم من الأمم المتحدة والجامعة العربية، والعمل يتم بجدية، وتحسين وتطوير الخدمات للمواطنين يعتبر ضمن أهم أولويات الحكومة العراقية".

وتابع أن الحكومة العراقية مستمرة وبخطى ثابتة في الشراكات الدولية، وتعتمد مبدأ التوازن وتبتعد عن سياسة المحاور.

هذا وقد وصل الوفد العراقي الذي يضم أيضا مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، إلى العاصمة البحرينية، للمشاركة في منتدى "حوار المنامة"، المنعقد من 18-20 نوفمبر الجاري، تحت عنوان "القواعد والمنافسة في الشرق الأوسط".

كما انطلقت مساء أمس القمة الأمنية الثامنة عشرة "حوار المنامة 2022" بمشاركة واسعة تتجاوز 400 مشارك من دول مختلفة عبر تمثيل رفيع المستوى من وزراء ومسؤولين أمنيين وقادة عسكريين وأكاديميين.

المصدر: RT