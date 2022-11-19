أول فيديو لهدية روسيا للرئيس السيسي في مصر

نشرت مؤسسة "روس آتوم" الحكومية الروسية للطاقة الذرية فيديو للاحتفال بصب خرسانة المفاعل النووي الثاني في محطة الضبعة المصرية للطاقة الكهرذرية وتحلية المياه، بتوقيت خاص اختارته لذلك.

وأعلنت شركة "روس آتوم" عن إطلاقها المرحلة الرئيسية لبناء المفاعل الثاني بمحطة الضبعة اليوم السبت، بمناسبة عيد ميلاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأشارت المؤسسة إلى أن السيسي يعد الملهم الأيديولوجي لهذا المشروع والعديد من المشاريع العملاقة الأخرى التي يجري تنفيذها حاليا في مصر.

وولد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 19 نوفمبر 1954 بحي الجمالية في القاهرة، ويحتفل بعيد ميلاده على رأس عمله منذ توليه السلطة في البلاد.

المصدر: RT