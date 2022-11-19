سعيد وماكرون يؤكدان حرصهما المشترك على مواصلة العمل الثنائي لتدعيم العلاقات (فيديو)

أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد يوم السبت محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش أعمال قمة الفرنكوفونية بجزيرة جربة التونسية.

وقال بيان للرئاسة التونسية إن اللقاء كان مطولا وتطرق إلى أواصر الصداقة التاريخية وروابط التعاون والشراكة المتميزة القائمة بين تونس وفرنسا.

وتم التأكيد خلال اللقاء على الحرص المشترك على مواصلة العمل سويا من أجل مزيد تدعيم هذه العلاقات وتنويعها على المستويين الثنائي والأوروبي.

المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية