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سعيّد يلتقي رئيس المجلس الأوروبي لبحث الشراكة التاريخية بين تونس وأوروبا

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سعيّد يلتقي رئيس المجلس الأوروبي لبحث الشراكة التاريخية بين تونس وأوروبا
Globallookpress
الرئيس التونسي قيس سعيد يتوسط رؤساء دول "قمة الفرنكوفونية" في جزيرة جربة التونسية
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أجرى الرئيس التونسي، قيس سعيّد، محادثات مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، على هامش قمة الفرنكوفونية في جزيرة جربة التونسية.

وذكرت القناة التاسعة التونسية، أن المحادثة جرت بمناسبة انعقاد قمة الفرنكوفونية في جربة.

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وأضافت على موقعها الإلكتروني: "مثّل هذا اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن جملة من الملفات التي تهم علاقات التعاون والشراكة التاريخية والمميزة القائمة بين تونس والاتحاد الأوروبي في قطاعات متعددة".

ولفتت إلى أن اللقاء كان للتأكيد على الالتزام المتبادل بتطوير الشراكة التاريخية وتنويعها خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها ذات الاهتمام المشترك.

وكان الرئيس سعيّد، قد  صرّح في وقت سابق إن نتائج قمة الفرنكفونية على مدى يومين في جزيرة جربة بولاية مدنين جنوب شرقي تونس، ستكون إيجابية.

وتعهد بأن "الوصول إلى الحقيقة سيكون في القريب"، مشيرا إلى أن "أطرافا تحاول إفساد القمة".

هذا وتعقد قمة الفرنكفونية كل عامين منذ عام 1986، وتجمع رؤساء وقادة الدول الناطقة باللغة الفرنسية.

المصدر: القناة التاسعة التونسية

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