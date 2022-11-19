مسؤول موريتاني يقدم سببا غريبا لارتفاع سعر البصل والبطاطا في بلاده

قال رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل في موريتانيا، محمد زين العابدين، إن الارتفاعات المسجلة في أسعار البصل والبطاطا مؤخرا، يعود إلى اضطرابات في البحر منعت رسو وتفريغ السفن.

وجاء ذلك في تغريدة له اليوم الجمعة على حسابة في تويتر، عبر فيها عن رغبته في طمأنة المستهلكين بخصوص ارتفاع هاتين المادتين.

وأضاف أنه "مع التحسن المسجل اليوم بدأت السفن بالتفريغ، وهو ما سيترتب عليه استمرار التموين الطبيعي وعودة أسعار مادة البصل والبطاطا لوضعيتها".

وكان وزيرا التجارة و الصناعة و الصناعة التقليدية والسياحة لمرابط ولد بناهي، و التجهيز والنقل الناطق باسم الحكومة، الناني ولد اشروقة، اجتماعا قبل أيام مع بعض رجال الأعمال لبحث طرق تسهيل انسيابية تموين السوق بمختلف المواد، وفي مقدمتها المواد الضرورية.

وضم الاجتماع بالإضافة للوزيرين، رئيس اتحاد ارباب العمل الموريتانيين، رؤساء اتحادية التجارة ورابطة شرائك الإسمنت، كما ضم إلى جانبهم الأمين العام لوزارة التجارة، ومدير ميناء نواكشوط.



وكما ناقش المجتمعون، كيفية تسيير طوابير البواخر في الموانئ، بما يضمن الحصول على البضائع وتوزيعها في الوقت الماسب.

المصدر: صحراء ميديا