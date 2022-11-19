"أ ف ب": مقتل 4 جنود عراقيين في هجوم شنه مسلحون على ثكنة للجيش في كركوك

أعلن مسؤول عسكري عراقي مقتل 4 جنود عراقيين، صباح السبت، في هجوم مسلح استهدف ثكنة للجيش في شمال مدينة كركوك الواقعة على بعد 255 كلم شمال بغداد.

وأوضح المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن الهجوم وقع حوالي الخامسة صباحا (02.00 ت غ).

واستهدفت ثكنة للجيش العراقي بالقرب من الطريق الواقع باتجاه ناحية قره اهنجير وروخناوه شمال شرق مدينة كركوك على أطراف مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق.

وتشهد هذه المناطق غير البعيدة عن نقطة انتشار للبشمركة الكردية أحيانا نشاطا لبقايا تنظيم "داعش" أو عناصر "حزب العمال الكردستاني" الذي تعرضت مواقعه لضربات طائرات مسيرة قبل أشهر.

المصدر: أ ف ب