انحناء رئيس وزراء تايلاند أمام ولي العهد السعودي يثير تفاعلا واسعا في مواقع التواصل (صور وفيديو)

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان وردة فعله بعدم الانحناء كما فعل رئيس الوزراء التايلاندي، برايوت تشان أوتشا خلال تحيته للأمير.

وكان بن سلمان قد التقى أوتشا، في مقر الحكومة التايلاندية في العاصمة بانكوك، وجرى خلال ذلك، بحث أوجه العلاقات الثنائية، والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها، بالإضافة إلى تبادل الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

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هذا الذي ما ينحني وأنت خابر .

حتى لو أنه ينحني في صلاته 🇸🇦#محمد_بن_سلمانpic.twitter.com/Xc0ZaPPukd — جلوي آل رشيد 🇸🇦 (@Alyami2030P) November 18, 2022

رئيس وزراء تايلند يودع ولي العهد السعودي أمام باب الطائرة

والأمير #محمد_بن_سلمان يرد بتحية التايلنديين الشهيرة كنوع من الذرابة والسماحة - لكن دون انحناء 🙏🇸🇦

#ولي_العهد_في_تايلند

- pic.twitter.com/s26xaXRs8W — خلف الدوسري (@kalafaldossry) November 18, 2022

وقال محمد بن سلمان وفقا للمصدر نفسه: "شكراً دولة الرئيس على دعوتكم الكريمة منذ لقائنا معكم الأول في المملكة العربية السعودية في زيارتكم الأولى للمملكة العربية السعودية من تسعة أشهر تقريبا تم الاتفاق على التعاون في العديد من القطاعات وتم إنجاز الكثير منها بشكل أكثر مما نتوقع، وهذا يؤكد أن الفرص بين بلدينا فرص أكبر بكثير مما كنا نطمح له وهذا أمر جيد للغاية، فنحن نعمل اليوم بالتعاون في عدة مجالات في مجال الطاقة والسياحة والاستثمار والبنية التحتية والزراعة وغيرها من المجالات التي سوف يستفيد منها البلدان، المملكة العربية السعودية أول دولة عربية بنت علاقة مع تايلاند في الخمسينيات والآن نتطلع إلى أن ننتقل إلى مرحلة أخرى في العلاقة بين البلدين، اليوم سوف نشهد توقيع العديد من الاتفاقيات وأيضا سوف نناقش العديد من الفرص في المستقبل التي سوف نعمل عليها في العام القادم. وأنا متأكد أنه سوف يكون العائد على شعبينا وعلى اقتصاد تايلاند والمملكة العربية السعودية كبيراً للغاية وفي الأخير أشكر دولتكم على حسن الضيافة وحسن الاستقبال ورعايتكم للوفد السعودي".

وكان بدر عساكر، مدير المكتب الخاص بولي العهد السعودي، قد نشر على صفحته الرسمية بـ"تويتر"، مقاطع فيديو من كلمة ولي العهد خلال اللقاء مع رئيس الوزراء التايلاندي.

المصدر: CNN + مواقع التواصل