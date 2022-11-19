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الإعلام الحكومي بغزة يصدر بيانا مهما للمواطنين حول حريق جباليا

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الإعلام الحكومي بغزة يصدر بيانا مهما للمواطنين حول حريق جباليا
AFP
الإعلام الحكومي بغزة يصدر تنويها مهما للمواطنين حول حريق جباليا
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أصدر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة مساء الجمعة، بيانا مهما للمواطنين حول الحريق الذي وقع في شقة سكنية بجباليا شمال قطاع غزة، وراح ضحيته 21 فلسطينيا.

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وقال المكتب الإعلامي: "في ضوء التحذيرات السابقة منذ بداية فاجعة تل الزعتر بعدم نشر أو تداول إلا ما يخرج عبر الجهات الرسمية، ونظرا للتجاوزات القانونية والمهنية والأخلاقية التي تم رصدها بكثافة خلال الساعات الماضية، بنشر إشاعات وحبك روايات حول الحادث لا أساس لها وتداول مقاطع فيديو لم يثبت صحتها، فإننا في المكتب الإعلامي الحكومي نطالب الجميع بعدم نشر أي معلومات غير رسمية حول الحريق، وانتظار انتهاء لجنة التحقيق من عملها، وذلك تحت طائلة المسئولية القانونية".

وشدد المكتب على أن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات القانونية وفق الأصول ضد كل تجاوز يتم رصده.

ودعا للمساهمة في الإبلاغ عن أي تجاوز في النشر.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية

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