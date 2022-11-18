الخرطوم.. تخريج عناصر بالشرطة السودانية دربتهم تركيا للتعامل مع أحداث الشغب

أفادت وكالة "الأناضول" التركية بأن العاصمة السودانية الخرطوم، شهدت تخريج عناصر من الشرطة السودانية دربتهم تركيا للتعامل مع أحداث الشغب.

وفي تصريح للأناضول، قال مدير فرع أكاديمية التدريب الأمني ​​التركي ألباي سوباشي: "بالتنسيق بين وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن، أتينا لتدريب الشرطة السودانية على مبادئ التدخل لفض أحداث الشغب، وقد أتممنا المهمة خلال 12 يوما".

وأضاف سوباشي: "قمنا بتدريب الشرطة السودانية على التدابير الواجب اتخاذها في الأنشطة الرياضية وكيفية استخدام الأقنعة الواقية من الغازات والإسعافات الأولية ونقل المجرمين".

من جانبه، أشار مدير تدريب فرقة مكافحة الشغب السودانية نزار عبد الرحمن، إلى أهمية تعزيز الوحدات الأمنية من أجل سلام السكان.

وصرح بأنهم يهدفون إلى ضمان عدم تعرض ممتلكات أو حياة أي شخص للأذى، ويسعون لحماية المواطنين والبلد.

وأكد أن الشرطة اكتسبت الخبرة والقوة والديناميكية في وقت قصير لمقاومة أحداث الشغب، معربا عن شكره لتركيا على دعمها.

المصدر: الأناضول