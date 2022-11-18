سوريا.. ضبط أسلحة ومتفجرات غربية في منزل أمير "داعش" في درعا

أعلنت السلطات السورية أنها ضبطت كميات كبيرة من العبوات الناسفة والأسلحة والذخائر بعد دحر مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي في أحد أحياء مدينة درعا جنوبي سوريا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر أمني أنه "أثناء تفتيش منزل أحدي متزعمي تنظيم "داعش" الإرهابي مؤيد حرفوش الملقب بـ"أبو طعجة" في حي "طريق السد" جنوب مدينة درعا، تم العثور على كميات كبيرة من العبوات الناسفة متعددة الأشكال والأوزان وتحمل كميات كبيرة من المتفجرات".

وقال المصدر إن "بعض العبوات مخصصة لتفخيخ الدراجات النارية وبعضها على شكل أسطوانات أوكسجين بهدف التمويه وتسهيل نقلها، فيما البعض كان على شكل ألغام موصولة ببعضها وجميعها ذات قدرة تدميرية عالية".

وحول مصير حرفوش، ومحمد المسالمة الملقب بـ "هفو"، أشار المصدر إلى أنه "لم تتم معرفة مصيرهما ومصير من تبقى من أمراء التنظيم معهما"، ورجح أن يكونوا قد فروا خارج الحي قبيل السيطرة على مقراتهم.

وكانت السلطات السورية أنهت أول أمس عمليتها الأمنية في الحي بعد 15 يوما من المواجهات.

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وكشف المصدر عن أن بعض الأسلحة غربي الصنع، وبينها قواذف ورشاشات من مختلف العيارات إضافة لكميات من قذائف الهاون والقناصات والبنادق الآلية المتنوعة وكميات كبيرة من الذخيرة المتنوعة.

وأضاف المصدر للوكالة: "تم القضاء على عشرات العناصر من قيادي تنظيم "داعش" فيما فر آخرون، مشيرا إلى أن بعض العبوات التي تم العثور عليها مصممة على شكل قضبان من الحديد وبعضها ضمن أدوات كهربائية ونماذج أخرى بشكل مموه نشرها عناصر "داعش" بين المنازل وفي الشوارع".

كما أفضت عمليات التمشيط إلى ضبط 4 سيارات مفخخة، في حين تم استهداف سيارة خامسة في اليوم الأخير من العملية بعد رصد تحركها، ما أدى لتفجرها ومقتل الانتحاري بداخلها.

المصدر: "سبوتنيك"