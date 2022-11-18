تونس.. العثور على أسماك نافقة وأخرى حية تحمل تشوهات في طبرقة (صورة)

أذنت النيابة العمومية لفرقة الإرشاد البحري بطبرقة من ولاية جندوبة شمال تونس، بفتح محضر عدلي موضوعه "الإضرار بالثروة السمكية وتلويث مياه البحر" بعد العثور على أسماك نافقة في طبرقة.

وذكرت وسائل إعلام تونسية أن التحريات متواصلة للوقوف على حقيقة وجود كميات من اسماك نافقة وأخرى حية تحمل تشوهات تم اكتشافها خلال تنفيذ دورية مشتركة بين فرقة الإرشاد البحري بطبرقة والمركز البحري مهامها بالمنطقة.

وأفادت بأن السلطات وجهت إشعارا لدائرة الصيد البحري والمعهد العالي لعلوم البحار لإجراء معاينة للوقوف على حقيقة هذه الظاهرة.

المصدر: وسائل إعلام تونسية