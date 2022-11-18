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حزب الله: لا نوافق على رئيس يضر بسيادة لبنان خدمة لأمريكا وإسرائيل

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حزب الله: لا نوافق على رئيس يضر بسيادة لبنان خدمة لأمريكا وإسرائيل
RT
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم
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قال نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، إنهم لا يوافقون على رئيس يحوِل الأنظار إلى مشكلة مفتعلة تضر بسيادة لبنان واستقلاله وتحرير أرضه وحمايتها خدمة لأمريكا وإسرائيل.

وأكد الشيخ نعيم قاسم أن المشكلة المركزية في لبنان اقتصادية وهذا هو الهم المركزي لرئيس الجمهورية.

وأفاد بأن اهتمام الرئيس يجب أن يركز على إنقاذ لبنان ماليا واقتصاديا واجتماعيا ومحاربة الفساد، ثم يعمل على معالجة نقاط الاختلاف بين المكونات اللبنانية بالحوار والتفاهم.

وكان نائب الأمين العام لحزب الله قد صرح بأنهم كحزب يريدون رئيسا يعمل لأمرين أساسيين، يعمل في السياسة لاستقلال لبنان والمحافظة على قوته وقدرته وحماية أراضيه ومياهه وثروته، وفي الاقتصاد يحمل مشروع خطة إنقاذ يعمل على إقرارها في الداخل بحسب القنوات الدستورية المعروفة ويعمل بكل جهد ليجمع اللبنانيين حول هذه الخطة الإنقاذية للمعالجة.

المصدر: RT

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