حزب الله: لا نوافق على رئيس يضر بسيادة لبنان خدمة لأمريكا وإسرائيل

قال نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، إنهم لا يوافقون على رئيس يحوِل الأنظار إلى مشكلة مفتعلة تضر بسيادة لبنان واستقلاله وتحرير أرضه وحمايتها خدمة لأمريكا وإسرائيل.

وأكد الشيخ نعيم قاسم أن المشكلة المركزية في لبنان اقتصادية وهذا هو الهم المركزي لرئيس الجمهورية.

وأفاد بأن اهتمام الرئيس يجب أن يركز على إنقاذ لبنان ماليا واقتصاديا واجتماعيا ومحاربة الفساد، ثم يعمل على معالجة نقاط الاختلاف بين المكونات اللبنانية بالحوار والتفاهم.

2- يجب أن يكون اهتمام الرئيس هو إنقاذ لبنان مالياً واقتصادياً واجتماعياً ومحاربة الفساد، ثم يعمل على معالجة نقاط الاختلاف بين المكونات اللبنانية بالحوار والتفاهم.#الشيخ_نعيم_قاسم — الشيخ نعيم قاسم (@shnaimkassem) November 18, 2022

وكان نائب الأمين العام لحزب الله قد صرح بأنهم كحزب يريدون رئيسا يعمل لأمرين أساسيين، يعمل في السياسة لاستقلال لبنان والمحافظة على قوته وقدرته وحماية أراضيه ومياهه وثروته، وفي الاقتصاد يحمل مشروع خطة إنقاذ يعمل على إقرارها في الداخل بحسب القنوات الدستورية المعروفة ويعمل بكل جهد ليجمع اللبنانيين حول هذه الخطة الإنقاذية للمعالجة.

المصدر: RT