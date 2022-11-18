بعد تفتيش حرب لوزير الدفاع في المنطقة الغربية.. خبير يتحدث لـRT عن استراتيجية الجيش المصري الجديدة

شهد وزير الدفاع المصري محمد زكي إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الغربية العسكرية بعد تحديثها وفقا لأحدث النظم القتالية.

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وقال الخبير المصري ومدير تحرير جريدة الأهرام المصرية جميل عفيفي إن الاستراتيجية المصرية العسكرية الجديدة منذ أن تولى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 2014، تعتمد على تطوير وتحديث القوات المسلحة من خلال امتلاك أحدث ما توصل إليه العلم الحديث في تكنولوجيا السلاح، وهذا ما رأيناه خلال السنوات الماضية، حيث انضمت أحدث الأسلحة للجيش المصري.

وتابع عفيفي: "من أهم ينود استراتيجية الجيش المصري الجديدة هو الاهتمام والارتقاء بمستوى الفرد المقاتل، والاتجاه إلى القواعد العسكرية مثل محمد نجيب في المنطقة الشمالية، وقاعدة برنيس في المنطقة الجنوبية على البحر الأحمر، والاهتمام أيضا بتطوير وتحديث المناطق العسكرية، والجيوش الميدانية، والارتقاء بمستوى التعليم والتدريب في الكليات والأكاديميات العسكرية، والاهتمام بالتدريبات المشتركة مع الدول الأخرى".

وأشار الخبير المصري إلى أنه تم تحديث القوات البحرية بامتلاك أحدث نظم التسليح العالمية، عبر امتلاك حاملات المروحيات والفرقاطات الفرنسية والإيطالية، والغواصات الألمانية، وعلى مستوى القوات الجوية تم تطوير المقاتلات مثل الرافال من فرنسا وميغ - 2 من روسيا ومروحيات كا - 52 من روسيا أيضا، بالإضافة إلى الاعتماد على تطوير الصناعات المحلية وتصنيع المدرعات مثل "تمساح" محلية الصنع.

المصدر: RT