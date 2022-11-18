غموض حول انتحار أحد شباب "الإخوان المسلمين" المصريين في تركيا (صورة)

خيم الغموض خلال الساعات الماضية حول واقعة انتحار أحد شباب تنظيم "الإخوان المسلمين" المقيمين في تركيا.

انتحار شاب اخواني في تركيا 🤷🏽‍♂️☺️

اسمه عبد الرحمن هيثم زهران كان يدرس في تركيا علوم الحاسب الآلي بعد هروبه من مصر الي تركيا وقد ذكر اصدقائه المقيمين معاه بالسكن انه كان يمر بضائقة ماليه طاحنه بعد تخلي قيادات الاخوان عنهم من عده سنوات وقد انتحر بعد القاء نفسه من الدور السابع ✋🏻 — عنتيل النشطاء🙋🏻‍♂️🇪🇬❤️🤝 (@antellabokom39) November 17, 2022

ورجح مصدر مطلع أن تكون الوفاة نتيجة انتحاره بسبب تخلي قيادات الإخوان في تركيا عنه.

وتداولت حسابات موالية لـ"الإخوان" على مواقع التواصل الاجتماعي ليلة أول من أمس، أنباء حول وفاة الشاب عبد الرحمن هيثم زهران في منطقة شيرين إيفلر بمدينة إسطنبول، إثر سقوطه من الطابق السابع في العقار الذي كان يقيم فيه مع زملائه، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت الوفاة بسبب "انتحاره نظرا لمروره بضائقة مالية"، أو أنه "سقط بعد أن اختل توازنه".

وقال مراقبون إن "بعض شباب (الإخوان) في الخارج لا يزالون يشتكون من تجاهل (جبهة إسطنبول) و(جبهة لندن)، ويفقدون الثقة في جميع الجبهات المتصارعة على قيادة التنظيم بما فيهم (تيار التغيير)".

وفي هذا السياق، رأى الخبير المصري المتخصص في الشأن الأصولي، أحمد بان، أن "هناك حالة انكشاف لشباب الإخوان في تركيا للجبهات المتصارعة على التنظيم"، مضيفا أن الشباب يرى أن جميع قيادات الخارج لم تحقق لهم أي نجاحات، وانشغلت فقط بخلافاتها وصراعاتها على قيادة التنظيم.

وتداولت حسابات الإخوان أن "عددا قليلا من زملاء الشاب هم من شيع جثمانه أمس، وسط غياب قيادات الإخوان في إسطنبول"، فيما طالب أحد أصدقائه عبر وسائل التواصل معرفة الديون المستحقة عليه، تمهيدا لجمعها بسرعة عن طريق التبرعات وسدادها.

ووفق هذه الحسابات فإن "الشاب موجود في تركيا منذ سنوات، ووالده مسجون في مصر بسبب إدانته مع آخرين من التنظيم في قضايا إرهاب وعنف"، مبرزة أن "أصدقاءه من الإخوان أقنعوه بالسفر لتركيا منذ خمس سنوات، حيث سيلقى دعم قيادات التنظيم في تركيا لكن لم يجد من يساعده منهم، وضاقت الأمور المادية عليه".

المصدر: صحيفة "الشرق الأوسط"