بابا الفاتيكان في رسالة شكر ومودة لقيادة وشعب البحرين

تلقى ولي عهد البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، رسالة شكر وتقدير من بابا الفاتيكان، فرنسيس، أعرب فيها عن خالص تحياته للأمير وأطيب تمنياته لشعب البحرين.

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ونقلت صحيفة الأيام البحرينية عن البابا قوله في رسالته: "يسرني أن أوجه إلى سموكم تحيتي الأخوية مع أطيب الأماني لكم ولجميع معاونيكم، ليمنحكم الله تمام الصحة وموفور العافية".

وجاء في رسالة البابا فرنسيس لولي العهد البحريني قوله: "بعد عودتي من زيارتي إلى البحرين، أود أن أعبر لكم، ولجميع السلطات معكم، ولكل شعب البحرين، عن شكري على حفاوة الاستقبال الحار والمليء بالمودة وعلى كرم الضيافة خلال الأيام التي أمضيتها في ضيافتكم".

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وتمنى بابا الفاتيكان في الرسالة من الله "أن يمكننا من الاستمرار في السعي لتعزيز السلام وقيم الحوار والتضامن والحرية الدينية والمساواة بين الجميع في العالم، وأن نعمل دون كلل من أجل مستقبل أفضل للبشرية"، داعيا لولي العهد وللشعب البحريني بـ "دوام التقدم والازدهار".

المصدر: الايام