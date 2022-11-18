غيبوبة عميقة وتسمم دموي.. وفاة الطفلة المصرية ضحية عملية اللوز بالغربية

توفيت الطفلة المصرية، نور فرحات، بعد دخولها في غيبوبة إثر خضوعها لعمل جراحي لاستئصال اللوزتين بأحد المستشفيات الخاصة.

وقالت والدة الطفلة مها عبد القادر، إن ابنتها كانت تعاني من التهاب حاد في اللوز وطلب طبيب بمدينة السنطة إجراء عملية عاجلة لها في أحد المراكز الطبية الخاصة واستجابت الأسرة لترشيح الطبيب وأجريت الجراحة في 7 نوفمبر.

وأضافت الأم: "بنتي دخلت العمليات على رجلها وكانت كويسة ومفهاش أي حاجة، قعدت نص ساعة داخل غرفة العمليات وخرجت حالتها سيئة جدا تعاني من ارتفاع درجة حرارة وتشنجات ومنذ ذلك الوقت وهي تعاني من غيبوبة".

وتابعت: "طبيب الأطفال أكد أنها أخذت جرعة بنج زيادة عن حاجتها مما أدى إلى دخولها في غيبوبة وجرى نقلها إلى مستشفى آخر خوفا على حالتها".

وأوضحت أن ابنتها لم تعان من أي أمراض وكانت حالتها الصحية جيدة جدا ونصح الطبيب باستئصال اللوز لأنها كانت تؤثر على حاسة السمع لديها.

وأكد الدكتور أحمد غنيم عميد كلية طب طنطا، أنه تم استقبال الطفلة ونسبة الأكسجين بالدم 3 بالمئة، كما أنها تعاني من غيبوبة عميقة وتسمم دموي وفشل في معظم وظائف الجسم.

وأفاد بأنه تم إخضاعها للتنفس الاصطناعي لإنقاذها لكنها فارقت الحياة.

وقال نقيب أطباء الغربية بهاء توفيق: "محصلش نزيف واحد بعد العملية البنت فاقت وروحت".

وأضاف أن كلام والدها فيه مزايدة على الأطباء.

نقيب أطباء الغربية ينفعل على الهواء بعد وفاة الطفلة نور فرحات ضحية عملية اللوز: محصلش نزيف واحد بعد العملية البنت فاقت وروحت.. وكلام والدها فيه مزايدة على الأطباء

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المصدر: موقع "مصراوي"