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السعودية.. مصرع امرأة وطفلتها غرقا بمنطقة جازان

أخبار العالم العربي

السعودية.. مصرع امرأة وطفلتها غرقا بمنطقة جازان
Gettyimages.ru
السعودية
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لقيت سيدة سعودية وطفلتها مساء الأربعاء مصرعهما غرقا، حيث انزلقتا إلى مياه البحر بمنطقة جازان جنوب غرب السعودية.

وباشر حرس الحدود في قطاع الموسم بمنطقة جازان حالة غرق المرأة وطفلتها بمنطقة خطرة غير صالحة للسباحة، إثر انزلاقهما من الرصيف.

وفي حادثة ثانية، تمكنت فرق البحث والإنقاذ من انتشال ثلاث سعوديات غرقن أثناء السباحة، وتبين وفاة اثنتين ونجاة الثالثة.

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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