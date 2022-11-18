السعودية.. مصرع امرأة وطفلتها غرقا بمنطقة جازان

لقيت سيدة سعودية وطفلتها مساء الأربعاء مصرعهما غرقا، حيث انزلقتا إلى مياه البحر بمنطقة جازان جنوب غرب السعودية.

وباشر حرس الحدود في قطاع الموسم بمنطقة جازان حالة غرق المرأة وطفلتها بمنطقة خطرة غير صالحة للسباحة، إثر انزلاقهما من الرصيف.

باشر #حرس_الحدود في قطاع الموسم بمنطقة جازان حالة غرق لسيدة وطفلتها في الكورنيش الجنوبي بمنطقة خطرة غير صالحة للسباحة إثر انزلاقهما من الرصيف، رحمها الله وجعل الطفلة شفيعة لوالديها. pic.twitter.com/sBJ1h5RWS9 — حرس الحدود السعودي (@BG994) November 17, 2022

وفي حادثة ثانية، تمكنت فرق البحث والإنقاذ من انتشال ثلاث سعوديات غرقن أثناء السباحة، وتبين وفاة اثنتين ونجاة الثالثة.

المصدر: وسائل إعلام سعودية