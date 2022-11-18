لبنان.. الأمن يوقف مشبوها بتهمة اغتصاب قاصر

اعتقلت قوات الأمن اللبناني يوم الخميس مشبوها باغتصاب قاصر، وكشفت عن هوية الجاني والمجني عليه.

وأصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة بيانا قالت فيه إنه وبتاريخ 16 نوفمبر استحضر إلى أحد مستشفيات صور قاصر سوري الجنسية من مواليد عام 2014، للاشتباه بتعرضه للاغتصاب في بلدة عيتيت.

وأضافت أنه وبعد معاينته من الطبيب الشرعي تم التثبت من تعرضه للاغتصاب، وأنه يعاني من صعوبة في النطق.

وأكدت أنها تمكنت من تحديد هوية المعتدي ومكانه في بلدة عيتيت، وتبين أنه سوري الجنسية من مواليد 2004 ويدعى "ح. خ.".

وأفادت بأن المتهم أودع بمخفر قانا في وحدة الدرك الإقليمي لاستكمال التحقيق معه بناء على إشارة القضاء المختص.

المصدر: وكالة الأنباء اللبنانية