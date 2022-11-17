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استقبال حاشد لولي العهد السعودي في بانكوك (فيديو)

أخبار العالم العربي

استقبال حاشد لولي العهد السعودي في بانكوك (فيديو)
(وكالة الأنباء السعودية)
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وصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في زيارة رسمية على رأس وفد وزاري رفيع إلى العاصمة التايلاندية بانكوك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن رئيس الوزراء وزير الدفاع التايلاندي الجنرال برايوت تشان أوتشا كان في مقدمة مستقبلي بن سلمان بمطار قاعدة القوات الجوية في بانكوك.

وأضافت الوكالة أن عددا من الوزراء السعوديين رافقوا ولي العهد ومنهم وزراء الطاقة، والداخلية، والخارجية، والتجارة، والإعلام، والاستثمار، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية

 

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