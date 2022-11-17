استقبال حاشد لولي العهد السعودي في بانكوك (فيديو)

وصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في زيارة رسمية على رأس وفد وزاري رفيع إلى العاصمة التايلاندية بانكوك.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن رئيس الوزراء وزير الدفاع التايلاندي الجنرال برايوت تشان أوتشا كان في مقدمة مستقبلي بن سلمان بمطار قاعدة القوات الجوية في بانكوك.

#فيديو | سمو #ولي_العهد يصل إلى العاصمة التايلندية #بانكوك في زيارة رسمية، وفي مقدمة مستقبليه دولة رئيس الوزراء وزير الدفاع في مملكة #تايلند.#واسpic.twitter.com/byeMsUn71H — واس الأخبار الملكية (@spagov) November 17, 2022

وأضافت الوكالة أن عددا من الوزراء السعوديين رافقوا ولي العهد ومنهم وزراء الطاقة، والداخلية، والخارجية، والتجارة، والإعلام، والاستثمار، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

المصدر: وكالة الأنباء السعودية