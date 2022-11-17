الحكومة المصرية تصدر قرارا هاما عن سلعة "استراتيجية" وتحدد عقوبة مغلظة للمخالفين

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، اعتبار سلعة الأرز من المنتجات الاستراتيجية التي يحظر حبسها عن التداول وبيعها.

وذكرت الجريدة الرسمية للدولة، أن مجلس الوزراء ألزم حائزي سلعة الأرز لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن في حكمهم بالمبادرة فورا إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بالضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

ونص القرار رقم 4148 لسنة 2022 على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ودون الإخلال بالحق في التعويض، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر صورة.

وجاء فيه: في حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها وفي جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية