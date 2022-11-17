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إجابة طالب عن سؤال بالامتحان تشعل مواقع التواصل الاجتماعي في مصر (صورة)

أخبار العالم العربي

إجابة طالب عن سؤال بالامتحان تشعل مواقع التواصل الاجتماعي في مصر (صورة)
Globallookpress
مصر
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صورة لإجابة دونها طالب على ورقة الامتحان، وأثارت جدلا كبيرا في البلاد.

وجاء خلال أول سؤال بالامتحان: أعرب الجمل الآتية "خلق الله الإنسان من عجل".

وكانت إجابة الطالب "خلق: فعل ماض لم ينس فاعله، "لن أكتب مبني للمجهول تأدبا مع الله عز وجل".

وتفاعل المعلم مع الطالب وكتب على إجابته "بارك الله في أدبك وعلمك أحسنت.. ممتاز"، وأعطاه درجة كاملة في الامتحان.

المصدر: "صدى البلد" المصري

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