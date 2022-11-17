إجابة طالب عن سؤال بالامتحان تشعل مواقع التواصل الاجتماعي في مصر (صورة)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صورة لإجابة دونها طالب على ورقة الامتحان، وأثارت جدلا كبيرا في البلاد.
وجاء خلال أول سؤال بالامتحان: أعرب الجمل الآتية "خلق الله الإنسان من عجل".
وكانت إجابة الطالب "خلق: فعل ماض لم ينس فاعله، "لن أكتب مبني للمجهول تأدبا مع الله عز وجل".
وتفاعل المعلم مع الطالب وكتب على إجابته "بارك الله في أدبك وعلمك أحسنت.. ممتاز"، وأعطاه درجة كاملة في الامتحان.
لَعَمْري .. هكذا تكونُ النّاشِئة ..!— فطامي (@fatamialssaqer) November 16, 2022
اللهمّ بارك فيه ..
وضّحَ الطالب أنه لم يُعرِب الجملة بشكل مفصّل " تأدّباً مع الله جل جلاله " كاتِباً :
" لن أكتُب مبنيٌّ للمجهول تأدّباً مع الله عزّ و جلّ " pic.twitter.com/YmtKYd1IRP
طالب يمتنع عن إعراب الفعل العائد على الله جل جلاله "مبني للمجهول" تأدبًا مع الله عزوجل pic.twitter.com/hDkSBRuvUI— yasser (@yasser086990671) November 17, 2022
طالب يمتنع عن إعراب الفعل "مبني للمجهول" تأدبًا مع الله عز وجل ❤️— emansaad (@EEmansaad) November 17, 2022
الله pic.twitter.com/wXX2UHIJPf
طالب يمتنع عن إعراب الفعل "مبني للمجهول" تأدبًا مع الله عز وجل ❤️ pic.twitter.com/zDJL5wCzKE— Ch_soufiane2📒 📕 سفيان ش ٢ 🇩🇿 (@CSoufiane2) November 17, 2022
الصورة الأكثر انتشاراً— مرمره الزرقاء (@Mrmara2020) November 17, 2022
طالب يمتنع عن إعراب الفعل "مبني للمجهول" تأدبًا مع الله عز وجل. pic.twitter.com/UF9nk8Wgcj
المصدر: "صدى البلد" المصري