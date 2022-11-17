باحث مصري: انشقاقات ضمن "الإخوان" للفوز بالمناصب.. والتنظيم انتهى

قال الباحث القانوني المصري، مختار نوح، إن جماعة "الإخوان المسلمين" المصنفة إرهابية في مصر انشقت في الفترة الماضية إلى تنظيمات تتصارع على المناصب، وأن التنظيم "انتهى الآن".

وأضاف نوح أن الخلافات بدأت تشتعل داخل صفوف الجماعة بعد وفاة نائب مرشدها العام إبراهيم منير، ورجّح أن تذهب الخلافة للقيام بمهام المرشد العام إلى محيي الدين الزايط.

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وقال إن "جماعة الإخوان منقسمة الآن، فهناك مجموعة برئاسة محمود حسين في اسطنبول، بالإضافة إلى مجموعة تنظيم لندن، والتي قامت بعزل إبراهيم منير، وبعدها استقل بالتنظيم قبل وفاته، والمجموعة الثالثة تتلقى التعليمات من التنظيم السري في السجون المصرية، برئاسة محمود عزت".

ولفت إلى أن محيي الدين الزايط هو الضابط الذي يقود مجموعة الإخوان في لندن، موضحا أن الشرخ الحقيقي في صفوف الجماعة هو محمود حسين وليس إبراهيم منير.

وقال: "أعتقد أن ثروة الإخوان جُمعت من تمويلات خارجية وشراء للجهد بخلاف الماضي فكانت من ثروة أبنائها".

المصدر: "القاهرة 24"