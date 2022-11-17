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مصر.. أول تحرك برلماني إزاء انتشار "الفيروس المخلوي التنفسي" في المدارس

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مصر.. أول تحرك برلماني إزاء انتشار
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وجه نائب في مجلس النواب المصري سؤالا لوزيري الصحة والتربية والتعليم، حول انتشار الفيروس المخلوي التنفسي، وذلك وسط مخاوف بين طلاب المدارس، بعد رفض الوزارة تأجيل الدراسة.

رئيس حزب العدل، وأمين سر لجنة الخطة والموازنة في المجلس، النائب عبد المنعم إمام بمجلس النواب، قدم سؤالا في البرلمان بخصوص الاستعدادات والإجراءات التي قامت بها الوزارة من أجل حماية أطفال المدارس من الفيروس المخلوي التنفسي، ووقف انتشاره والسيطرة عليه.

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وجاء نص السؤال: "ما هي خطة وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم في التعامل مع الفيروس المخلوي التنفسي في المدارس؟ خاصة بعد قرار وزير التعليم بعدم تأجيل الدراسة، وما مدى انتشاره بالمدارس، وتأثيره على صحة التلاميذ؟".

وطالب النائب الوزارتين بضرورة "طمأنة الأهالي والتلاميذ عن مدى انتشاره وكيفية الوقاية والمواجهة لذلك الفيروس".

وحسب رئيس حزب العدل فإنه "من غير المقبول عدم إعلان خطة واضحة لحماية التلاميذ في المدارس من فيروس منتشر ومعلوم للجميع".

 

المصدر: "مصراوي"

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