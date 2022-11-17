مركز المصالحة الروسي في سوريا يسجل 5 عمليات قصف في إدلب

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تسجيله 5 حالات قصف من مسلحي جماعة "جبهة النصرة" الإرهابية خلال يوم واحد في منطقة إدلب لوقف التصعيد شمال غربي سوريا.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء أوليغ إيغوروف: "خلال اليوم الأخير، سُجلت في منطقة إدلب خمس حالات قصف من مواقع تنظيم جبهة النصرة".

وأشار إلى أنه تم تسجيل عمليتي قصف في حلب، ومثلهما في إدلب، وعملية قصف واحدة في حماة.

وأضاف أنه في محافظة حماة قتل جندي سوري برصاص قناص إرهابي استهدف مواقع للقوات الحكومية السورية في منطقة شولين.

المصدر: نوفوستي