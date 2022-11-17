وسائل إعلام فلسطينية: مصرع عشرات الأشخاص بحريق اندلع في بناية بمخيم جباليا شمال غزة (فيديو)

لقي 10 فلسطينيين على الأقل مصرعهم وأصيب آخرون مساء الخميس، إثر حريق اندلع بمبنى سكني في مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة.

ونقلت مصادر فلسطينية عن المستشفى الإندونيسي شمال غزة، أن 21 جثة وصلت المستشفى من حريق جباليا، والعدد مرشح للازدياد.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن بين الضحايا 7 أطفال وامرأة.

وأفادت وكالة "وفا" بأن عددا من الضحايا والمصابين تم إخراجهم من داخل المبنى، وتم نقلهم إلى المستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة.

وأكدت أن الحريق التهم أجزاء واسعة من المبنى السكني وتسبب بعدد من الوفيات والإصابات، وأن المواطنين وطواقم الدفاع المدني يحاولون إخماد الحريق.

وقال الناطق باسم الداخلية بغزة إياد البزم، إن قوات كبيرة من طواقم الدفاع المدني والشرطة تتعامل مع حريق كبير في أحد البنايات السكنية بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بأن النيران طالت منزلا مكونا من ثلاث طبقات.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية