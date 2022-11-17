مصرع 6 أشخاص وإصابة 16 آخرين وتضرر عدة مبان بانفجار للغاز المنزلي في السليمانية (فيديو+صور)

لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب 16 آخرون وتضررت 3 مبان سكنية جراء انفجاز بشبكة الغاز المنزلي في محافظة السليمانية بإقليم كردستنان العراق.

وأفاد المتحدث باسم شرطة السليمانية سركوت أحمد، اليوم الخميس لشبكة "رووداو" بأن الانفجار أضرّ بثلاثة منازل في المجمع السكني، فيما لم تعرف بعد أسباب الانفجار.

وأعلنت شرطة النجدة في السليمانية أن 3 منازل انهارت جراء الانفجار، وأصيب 15 شخصا، مشيرة إلى أن الحادث ناجم عن انفجار أسطوانة للغاز.

وأفاد مراسل "رووداو" في السليمانية بأن الحادث وقع في حي كازيوه وناجم عن انفجار منظومة الغاز المنزلي وتم نقل بعض المصابين بسيارات الإسعاف إلى المستشفى.

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كما ذكر شاهد عيان، أن الانفجار وقع بمنزل من 3 طوابق انهار بالكامل، وأن عددا من الأشخاص لا يزالون تحت الأنقاض.

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وأفاد المدير الإداري لنجدة السليمانية عرفان علي، بأنه تم نقل 12-15 مصابا إلى المستشفى وهناك البعض ممن علقوا تحت الركام، ولم تعرف إلى الآن الأضرار الحقيقية للحادث.

المصدر: شبكة رووداو الإعلامية