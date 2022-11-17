تفاعل كبير على "تويتر".. نشطاء يتداولون رسالة بخط ولي العهد السعودي في كوريا الجنوبية

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرسالة بخط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وجهها لرئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول.

ونشرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب" صورة الرسالة التي حملت توقيع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وجاء في الرسالة: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نلتقي بفخامة الرئيس يون سيوك يول رئيس جمهورية كوريا خلال زيارتنا لجمهورية كوريا والتي تؤكد حرصنا على مواصلة تعزيز العلاقات بين بلدينا الصديقين".

وأضاف في الرسالة: "ونأمل أن تسهم هذه الزيارة في خدمة تطلعاتنا ورؤانا المستقبلية لما فيه خير بلدينا وشعبينا الصديقين".

رسالة بخط يد ولي العهد الامير محمد بن سلمان للرئيس الكوري الجنوبي "يون سيوك يول .



فخامه الاسم تكفي جعل عمررره طويل❤️🇸🇦 pic.twitter.com/FKRxF3hqDk — دلال المحمد (@d_al_Mhamad) November 17, 2022

رسالة سمو ولي العهد بعد لقاءه الرئيس الكوري في سيئول 🇸🇦🇰🇷@gorgeous4ew@YonhapNewspic.twitter.com/eqQ29zXXIg — ريدان الضاوي | Raidan Aldhawi (@raidanaldhawi) November 17, 2022

كتب سمو الأمير #محمد_بن_سلمان رسالة بخط اليد، خلال زيارته للقصر الرئاسي الكوري بالعاصمة #سيؤول، عبر فيها عن سروره بلقاء فخامة رئيس #كوريا_الجنوبية، معربا عن أمله أن تساهم هذه الزيارة في خدمة التطلعات المستقبلية للشعبين السعودي والكوري.#كلمات_محمد_بن_سلمان#ولي_العهد_في_كورياpic.twitter.com/Lwh0rxHoyP — كلمات الأمير محمد بن سلمان (@MBSWords) November 17, 2022

المصدر: RT + مواقع التواصل الاجتماعي