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تفاعل كبير على "تويتر".. نشطاء يتداولون رسالة بخط ولي العهد السعودي في كوريا الجنوبية

أخبار العالم العربي

تفاعل كبير على
RT @spagov
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرسالة بخط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وجهها لرئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول.

ونشرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب" صورة الرسالة التي حملت توقيع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وجاء في الرسالة: "إنه لمن دواعي سرورنا أن نلتقي بفخامة الرئيس يون سيوك يول رئيس جمهورية كوريا خلال زيارتنا لجمهورية كوريا والتي تؤكد حرصنا على مواصلة تعزيز العلاقات بين بلدينا الصديقين".

وأضاف في الرسالة: "ونأمل أن تسهم هذه الزيارة في خدمة تطلعاتنا ورؤانا المستقبلية لما فيه خير بلدينا وشعبينا الصديقين".

المصدر: RT + مواقع التواصل الاجتماعي

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