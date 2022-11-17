نجاة قياديين عسكريين يمنيين من هجوم إرهابي لتنظيم "القاعدة" في أبين

نجا قائد الطوارئ بقوات الحزام الأمني اليمنية، فهد المرفدي، من محاولة اغتيال بعبوة زرعها تنظيم "القاعدة" الإرهابي في مديرية المحفد شرق محافظة أبين.

ووفقا لمصدر أمني فإن الهجوم كان يستهدف المرفدي وقائد كتيبة اللواء الثالث دعم وإسناد سمير المشوشي.

وأوضحت المصادر، اليوم الخميس، أن الهجوم "تسبب في إصابة 3 من مرافقي القياديين العسكريين، لافتة إلى أن القوات الأمنية تجري عملية تحر وبحث عن الإرهابيين المتورطين في زراعة العبوة الناسفة على الطريق العام في المحفد".

المصدر: وكالات