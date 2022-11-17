"النزاهة" العراقية تباشر إجراءات ملاحقة مسؤول في المخابرات

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية العراقية أنها باشرت إجراءات ملاحقة المسؤول في جهاز المخابرات ضياء عبد العزيز سعد الموسوي.

وقالت الهيئة في بيان إن دائرة الاسترداد فيها استكملت "إجراءات إصدار مذكرة قبض بحق المتهم الهارب على مستوى الدول العربية"، تمهيدا لإصدار النشرة الدولية الحمراء عن منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).

وأشارت إلى أن ذلك يأتي "بمتابعة وإشراف من رئيس مجلس الوزراءمحمد شياع السوداني".

وأضافت أنها نظمت ملف استرداد بحق المتهم الذي يشغل منصب مدير عام في جهاز المخابرات، عبر الأجهزة الأمنية والقانونية المعنية بإنفاذ القانون.

وسبق أن صدرت مذكرة قبض قضائية بحق المتهم جراء تهم منسوبة إليه تتعلق بجرائم فساد تتمثل بتهريب النفط واستغلال منصبه.

المصدر: RT