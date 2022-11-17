العراق.. رئيس الوزراء يستقبل السفير الروسي لدى بغداد ويؤكد أهمية العلاقات بين البلدين

أعرب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن تقديره لأهمية العلاقات العراقية الروسية، وسعي بغداد إلى علاقات متوازنة مع جميع الأمم الصديقة.

وجاء تصريح رئيس الوزراء العراقي، خلال استقباله يوم الخميس، السفير الروسي لدى بغداد إيلبروس كوتراشيف، والذي حمل تحيات القيادة الروسية إلى رئيس الحكومة.

من جهته، أكد السفير الروسي رغبة بلاده في تنمية علاقات الشراكة والتعاون مع العراق.

كما أكد استمرار التواصل في مختلف الأطر والمجالات بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين.

المصدر: RT